Російські війська обстріляли зупинку громадського транспорту в окупованій Новій Каховці на Херсонщині, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За даними прокуратури, 26 листопада війська РФ ударили по тимчасово окупованій Новій Каховці Каховського району Херсонської області.

На опублікованих у медіа відео видно наслідки удару по зупинці громадського транспорту — пошкоджений автобус, поранені та загиблі люди.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 2 ст. 438 КК України.

У межах слідства прокурори разом зі слідчими встановлюють обставини події, а також точну кількість постраждалих.