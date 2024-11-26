Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.
За даними прокуратури, 26 листопада війська РФ ударили по тимчасово окупованій Новій Каховці Каховського району Херсонської області.
На опублікованих у медіа відео видно наслідки удару по зупинці громадського транспорту — пошкоджений автобус, поранені та загиблі люди.
Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 2 ст. 438 КК України.
У межах слідства прокурори разом зі слідчими встановлюють обставини події, а також точну кількість постраждалих.
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