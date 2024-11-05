Російські окупанти здійснили удар по Запоріжжю, влучивши в об'єкт інфраструктури міста. Унаслідок атаки загинуло 6 осіб. Кількість поранених зросла до 16.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Масштаби руйнувань встановлюються”, — зазначив він.

При цьому Федоров закликав мешканців регіону не нехтувати правилами безпеки.

Станом на 11:09 відомо про 6 загиблих та 9 поранених. На місці влучання сталася пожежа. Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

За словами голови ОВА, кількість поранених зросла до 16 осіб.