Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Масштаби руйнувань встановлюються”, — зазначив він.
При цьому Федоров закликав мешканців регіону не нехтувати правилами безпеки.
Станом на 11:09 відомо про 6 загиблих та 9 поранених. На місці влучання сталася пожежа. Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу.
За словами голови ОВА, кількість поранених зросла до 16 осіб.
- Сили ППО знешкодили 48 із 79 ворожих дронів
- Канада передасть Україні нову систему ППО
- Україна оголосила тендер на закупівлю 10 тисяч дронів із донаведенням