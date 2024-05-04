У ніч на суботу, 4 травня, російські загарбники завдали удару безпілотниками по Харкову. На місці одного із влучань вирувала масштабна пожежа. Відомо про трьох постраждалих, серед них дитина.

Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

“Два прильоти шахедів по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. На місці одного із влучань – масштабна пожежа”, – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок відомо про чотирьох постраждалих, серед них дитина.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, уламки збитого ворожого дрона влучили у двоповерхову офісну будівлю, що викликало пожежу.

“У результаті падіння уламків сбитих “Шахедів” є загорання цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі міста Харків”, – зазначив Синєгубов.

Очільник ОВА уточнив, що серед госпіталізованих постраждалих є дитина 2010 року народження та жінка, ще одній 89-річній жінці надали допомогу на місці.

Станом на 02:12 ночі рятувальники ліквідовували загорання цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами.

Нагадаємо, вдень 3 травня російська армія вдарила керованими авіаційними бомбами по Харкову. Внаслідок атаки загинула жінка пенсійного віку. Ще двох людей поранено.