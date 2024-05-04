Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.
“Два прильоти шахедів по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. На місці одного із влучань – масштабна пожежа”, – йдеться у повідомленні.
Станом на ранок відомо про чотирьох постраждалих, серед них дитина.
За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, уламки збитого ворожого дрона влучили у двоповерхову офісну будівлю, що викликало пожежу.
“У результаті падіння уламків сбитих “Шахедів” є загорання цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі міста Харків”, – зазначив Синєгубов.
Очільник ОВА уточнив, що серед госпіталізованих постраждалих є дитина 2010 року народження та жінка, ще одній 89-річній жінці надали допомогу на місці.
Станом на 02:12 ночі рятувальники ліквідовували загорання цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами.
Нагадаємо, вдень 3 травня російська армія вдарила керованими авіаційними бомбами по Харкову. Внаслідок атаки загинула жінка пенсійного віку. Ще двох людей поранено.
- ГУР: Росія готується до наступу на Сумщину та Харківщину, проте сил недостатньо
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ підтвердив, що у РФ є план захоплення Харкова і Сум
- СБУ затримала харків’янина, який шпигував за ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою