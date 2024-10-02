У ніч на 2 жовтня російська армія завдала ударів КАБами по Харкову та області. У місті Дергачі постраждали п'ятеро людей, серед них 14-річний підліток.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 4:23 ранку у Харкові пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що внаслідок удару по Київському району пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та житлові будинки.

“На щастя, жертв немає. Профільні служби продовжують обстеження місця події”, — написав Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що перший удар по Київському району був завданий о 04:10, внаслідок чого пошкоджено гаражі, але постраждалих не було.

Також ворог завдав удару по місту Дергачі, де сталося загоряння гаражів. Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу п’ятеро людей отримали осколкові поранення та гостру реакцію на стрес, серед них – 14-річний хлопець.

У той же час один з ворожих КАБів о 4:10 вдарив по Малоданилівській громаді. У селі Черкаська Лозова ліквідували загоряння трави на площі 1 га.