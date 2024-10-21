Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також протягом минулої доби українська армія знешкодила 24 танки, 64 бойових броньованих машин та 24 артсистеми.
Окрім того, українські військові ліквідували 1 засіб ППО, 46 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 47 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спецтехніки.
- З початку доби на фронті 95 бойових зіткнень, — Генштаб
- На Куп’янському напрямку українські війська відбили ворожий штурм
- Українські оборонці за тиждень знищили 9590 російських загарбників