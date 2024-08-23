Про це повідомляє Генштаб.

Сили оборони України також знищили:

–  8533 (+4) танків,

– бойових броньованих машин – 16 599 (+32) од,

– артилерійських систем – 17 307 (+45) од,

– РСЗВ – 1167 (+1) од,

– засоби ППО – 932 (+1) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 025 (+27),

– автомобільної техніки та автоцистерн – 23 329 (+49) од,

– спеціальна техніка – 2910 (+6).

Деталі оновлюються.

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