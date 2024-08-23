Про це повідомляє Генштаб.
Сили оборони України також знищили:
– 8533 (+4) танків,
– бойових броньованих машин – 16 599 (+32) од,
– артилерійських систем – 17 307 (+45) од,
– РСЗВ – 1167 (+1) од,
– засоби ППО – 932 (+1) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 025 (+27),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 23 329 (+49) од,
– спеціальна техніка – 2910 (+6).
Деталі оновлюються.
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