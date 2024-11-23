Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, за останню добу було знешкоджено 20 танків, 36 бойових броньованих машин і 24 артилерійські системи.
Окрім того, українські військові знищили 105 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 73 одиниці автомобільної техніки та три одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, днями очільник МЗС України Андрій Сибіга сказав про те, що російські втрати за кожні 10 днів війни в Україні такі самі, як за 10 років війни в Афганістані.
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