Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 23 листопада 2024 року становлять близько 729 тисяч 720 осіб, з них 1420 осіб – за минулу добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, за останню добу було знешкоджено 20 танків, 36 бойових броньованих машин і 24 артилерійські системи.

Окрім того, українські військові знищили 105 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 73 одиниці автомобільної техніки та три одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, днями очільник МЗС України Андрій Сибіга сказав про те, що російські втрати за кожні 10 днів війни в Україні такі самі, як за 10 років війни в Афганістані.