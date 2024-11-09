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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 707 540 (+1 660 за добу) осіб,
  • танків ‒ 9 238 (+5) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 18 697 (+36) од,
  • артилерійських систем  – 20 249 (+23)  од,
  • РСЗВ – 1245 од,
  • засоби ППО / ‒ 996 од,
  • літаків – 369 од,
  • гелікоптерів – 329 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 575 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 2 634 (+3),
  • кораблі /катери  ‒ 28 од,
  • підводні човни  – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 561 (+66) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3 604 (+2).