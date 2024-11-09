Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 707 540 (+1 660 за добу) осіб,
- танків ‒ 9 238 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 697 (+36) од,
- артилерійських систем – 20 249 (+23) од,
- РСЗВ – 1245 од,
- засоби ППО / ‒ 996 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 329 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 575 (+49),
- крилаті ракети ‒ 2 634 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 од,
- підводні човни – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 561 (+66) од,
- спеціальна техніка ‒ 3 604 (+2).
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