Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбуці.
Сили оборони України також знищили 8529 (+7) російських танків, бойових броньованих машин – 16567 (+25), артилерійських систем – 172626 (+46), РСЗВ – 1166 (+0), засобів ППО – 931 (+3), літаків – 367 (+0), гелікоптерів – 328 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13998 (+96), крилатих ракет – 2443 (+1), кораблів / катерів – 28 (+0), підводних човнів – 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 23280 (+59), спеціальної техніки – 2904 (+17).
Дані уточнюються.