Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також Сили оборони знищили 8653 (+11) російські танки, бойових броньованих машин – 16 955 (+17) од, артилерійських систем – 18 009 (+73) од, РСЗВ – 1184 (+2) од, засоби ППО – 945 (+2) од, літаків – 369 (+1) од, гелікоптерів – 328 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 033 (+43), крилаті ракети – 2591 (+0), кораблі /катери – 28 (+0) од, підводні човни – 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 24481 (+93) од, спеціальна техніка – 3061 (+2).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що на зустрічах з українським керівництвом ішлося, зокрема, про ситуацію на полі бою, потреби України, а також можливість завдання далекобійних ударів по цілях в РФ.