Про це ідеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.
Сили оборони також знищили 8551 (+4) російський танк, бойових броньованих машин ‒ 16648 (+17), артилерійських систем – 17443 (+47), РСЗВ – 1172 (+1), засобів ППО – 937 (+1), літаків – 367 (+0), гелікоптерів – 328 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14134 (+39), крилатих ракет – 2444 (+0), кораблів / катерів – 28 (+0), підводних човнів – 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 23555 (+80), спеціальної техніки – 2941 (+13).
Дані уточнюються.