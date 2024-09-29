Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу – єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну”, — написав Зеленський в Telegram.
Протягом тижня армія Російської Федерації (РФ) застосувала проти України майже 900 керованих авіаційних бомб, більш ніж 300 "шахедів" та понад 40 ракет.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу – єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну”, — написав Зеленський в Telegram.