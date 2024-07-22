Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.
Також Сили оборони України знищили 8284 (+18) російські танки, бойових броньованих машин ‒ 15980 (+17), артилерійських систем – 15637 (+51), РСЗВ – 1123 (+2), засобів ППО ‒ 900 (+4), літаків – 362 (+0), гелікоптерів – 326 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12475 (+73), крилатих ракет ‒ 2401 (+0), кораблів / катерів ‒ 28 (+0), підводних човнів ‒ 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 21138 (+102), спеціальної техніки ‒ 2637 (+21).
Дані уточнюються.
- Генштаб: Ворог проявляє активність на Харківському, Куп’янському та Покровському напрямках
- Генштаб: На фронті минулої доби стались 172 боєзіткнення
- Найбільша активність ворога на Покровському напрямку, — Генштаб