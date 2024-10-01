Про це йдеться у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, росіяни втрачають і свою військову техніку та озброєння. Зокрема:
- танки — 8883 (+9 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 17 547 (+44);
- артилерійські системи — 18 855 (+33);
- РСЗВ — 1204;
- засоби ППО — 963 (+1);
- літаки — 369;
- гелікоптери — 328;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 16 322 (+98);
- крилаті ракети — 2613 (+3);
- кораблі/катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 25 621 (+73);
- спеціальну техніку — 3314 (+1).