Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також було знищено вісім танків, 31 бойова броньована машина, 72 артилерійські системи, чотири РСЗВ та п’ять засобів ППО.
Окрім того, українські військові ліквідували 35 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 85 одиниць автомобільної техніки, а також 11 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, Росія зазнала найбільших втрат у боєприпасах від початку війни через недавні удари України.
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