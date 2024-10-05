Упродовж минулої доби, 4 жовтня, російські війська втратили на війні проти України ще 1 280 солдатів убитими та пораненими. Загалом із початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, армія РФ втратила приблизно 659 220 людей.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також було знищено вісім танків, 31 бойова броньована машина, 72 артилерійські системи, чотири РСЗВ та п’ять засобів ППО.

Окрім того, українські військові ліквідували 35 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 85 одиниць автомобільної техніки, а також 11 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, Росія зазнала найбільших втрат у боєприпасах від початку війни через недавні удари України.