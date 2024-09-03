У ніч на вівторок російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинули двоє людей, зокрема восьмирічний хлопчик. Ще двоє осіб отримали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

“Восьмирічний хлопчик та 38-річна жінка загинули, 12-річна дівчинка та 43-річний чоловік отримали поранення внаслідок російської атаки по Запоріжжю”, – написав Федоров.

Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці та Преображенці. Гуляйполе, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Новоданилівка та Полтавка зазнали атаки 198 безпілотників різних модифікацій. Гуляйполе та Новоданилівка також постраждали від трьох обстрілів із реактивних систем залпового вогню, а 100 артобстрілів накрили території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки та Полтавки.

Наразі зафіксовано 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Унаслідок атак дронів на Запоріжжя загинули дві жінки 83 та 86 років та 61-річний чоловік. Ще четверо людей отримали поранення — троє жінок (19, 30 і 56 років) та 59-річний чоловік.