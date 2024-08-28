Російські війська на тимчасово окупованих територіях посилили заходи для виявлення своїх дезертирів, зокрема збільшили кількість блокпостів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з інформацією, росіяни збільшили кількість підрозділів, які займаються розшуком дезертирів, і встановили більше блокпостів на окупованих територіях. Після затримання втікачів їх зазвичай знову направляють на передову, керуючись “законами воєнного часу”.

Як зазначається, після завершення контракту з російськими збройними силами багато військовослужбовців намагаються дезертирувати, оскільки командування не дозволяє їм залишити службу навіть після закінчення терміну дії контракту. Більшість втікачів — ті, кого планували відправити на так звані “м’ясні штурми”.

Центр національного спротиву закликав населення повідомляти про місцезнаходження баз російських військових, щоб допомогти достроково “закінчити контракт” окупантів. Центр також гарантує анонімність тим, хто надасть цю інформацію.

Нагадаємо, що українців, затриманих окупаційною поліцією на тимчасово окупованих територіях, змушують підписувати контракт із “військкоматом” або відправляють за ґрати на певний термін.