Увечері ворог здійснив удари ФАБами по Харкову та прилеглих районах. Одне з влучань сталося біля житлових будинків у Шевченківському районі.

Про це повідомили у ДСНС та МВС України.

“Одне з влучань зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торгівельні об’єкти”, — йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 4 листопада кількість постраждалих у Харкові зросла до 13 людей, серед яких троє поліцейських.

За попередньою інформацією, ворог завдав удару по місту авіабомбами ФАБ-250 з УМПК.