Цієї ночі ворог атакував Основʼянський район Харкова. Унаслідок атаки загинуло четверо людей, яких декілька годин рятувальники шукали під завалами.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами Терехова, удар припав на приватний сектор: один будинок зруйнований повністю, а 19 зазнали різних ступенів пошкоджень.

“О 02:51 по місту було здійснено удар ракетою-гібридом “Грім-Є1″. Поцілили у приватний будинок в Основʼянському районі. Результат – 1 будинок зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені”, — йдеться у повідомленні.

Міський голова наголосив, що останнім часом ворог усе частіше завдає терористичних ударів по Харкову — бʼє по житлових будинках, історичних памʼятках, по символах міста, таких, як “Держпром”.

Терехов закликав мешканців міста бути дуже обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.