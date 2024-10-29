Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За словами Терехова, удар припав на приватний сектор: один будинок зруйнований повністю, а 19 зазнали різних ступенів пошкоджень.
“О 02:51 по місту було здійснено удар ракетою-гібридом “Грім-Є1″. Поцілили у приватний будинок в Основʼянському районі. Результат – 1 будинок зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені”, — йдеться у повідомленні.
Міський голова наголосив, що останнім часом ворог усе частіше завдає терористичних ударів по Харкову — бʼє по житлових будинках, історичних памʼятках, по символах міста, таких, як “Держпром”.
Терехов закликав мешканців міста бути дуже обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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