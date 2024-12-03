Про це заявив міський голова Сергій Надал.

“Ворожий БПЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики”, написав мер.

За його словами, співробітники екстрених служб та енергетики активно працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Він також закликав мешканців зробити запаси води, адже через перебої з електропостачанням можливі проблеми з водозабезпеченням.

“Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони”, додав міський голова.