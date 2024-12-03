Сьогодні вночі, 3 грудня, російська армія завдала удару по об'єкту критичної інфраструктури у Тернополі. Унаслідок обстрілу в місті частково зникло електропостачання.

Про це заявив міський голова Сергій Надал.

“Ворожий БПЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики”, — написав мер.

За його словами, співробітники екстрених служб та енергетики активно працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Він також закликав мешканців зробити запаси води, адже через перебої з електропостачанням можливі проблеми з водозабезпеченням.

“Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони”, — додав міський голова.