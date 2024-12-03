Про це заявив міський голова Сергій Надал.
“Ворожий БПЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики”, — написав мер.
За його словами, співробітники екстрених служб та енергетики активно працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Він також закликав мешканців зробити запаси води, адже через перебої з електропостачанням можливі проблеми з водозабезпеченням.
“Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони”, — додав міський голова.
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