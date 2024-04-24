Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

“Продовжуємо фіксувати активний рух на північ Донецької області через Маріуполь. Вчора активно з Новоазовська”, — написав він.

Він зауважив, що на даний момент з Бердянського напрямку рух російських військ трохи сповільнився, але це може бути тимчасовим явищем.

“Після “бавовни” очікувано відбувалось активне внутрішнє переміщення складів. Пряме свідчення щодо оцінки безпеки з боку росіян. Реальної оцінки”, — додав Андрющенко.

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