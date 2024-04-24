У тимчасово окупованому Маріуполі спостерігається інтенсивний рух військової техніки російських окупантів, яка перекидається на північ Донецької області.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

“Продовжуємо фіксувати активний рух на північ Донецької області через Маріуполь. Вчора активно з Новоазовська”, — написав він.

Він зауважив, що на даний момент з Бердянського напрямку рух російських військ трохи сповільнився, але це може бути тимчасовим явищем.