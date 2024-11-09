Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Наразі в ОВА повідомляють, що наслідки цієї атаки ще уточнюються.
«Сьогодні, 9 листопада, ворог завдав авіаційного удару по Сумській громаді, застосувавши КАБи. На місці працюють аварійно-рятувальні служби», – йдеться у повідомленні.
Обласна влада закликала жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги та бути максимально обережними.
Нагадаємо, що раніше, 9 листопада, вдень окупанти завдали ракетного удару по об’єктах інфраструктури Шосткинської громади на Сумщині.
- Балістична ракета РФ вдарила по Сумщині
- З кінця вересня у Запоріжжі Росія зруйнувала та пошкодила понад 1 тис. будинків, – ОВА
- Через ворожий обстріл у Покровську знеструмлені західна та центральна частини міста