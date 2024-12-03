Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.
“Заголовок закликає “соблюдать свою честь до конца” та описує алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати”, – йдеться у повідомленні.
У рекомендаціях описано, як правильно спрямовувати зброю, аби завдати собі смертельного удару.
“Так званому “воіну вєлікой россіі” у критичній ситуації наказують стріляти собі у висок, під підборіддя або у центр лоба”, – зазначають у ГУР.
У разі відсутності зброї або боєприпасів у тексті пропонується скористатися гранатою.
Такі вказівки, за словами української розвідки, є ще одним свідченням морального та організаційного занепаду російських військових. Політика, що впроваджується командирами, перетворює окупаційні сили на “армію самогубців” як у переносному, так і в буквальному значенні.
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