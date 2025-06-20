Мультипідпис рапортів у застосунку Армія+ для швидкого погодження

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони України з текстом заяви міністра оборони України

У мобільному застосунку Армія+ з’явився новий функціонал – мультипідпис рапортів. Цей сервіс дозволяє командирам підрозділів обробляти одразу кілька рапортів, що значно спрощує процес їх погодження. Про це повідомила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації.

Завдяки мультипідпису, командири можуть швидко опрацьовувати десятки рапортів, які надходять у розділ “Рапорти” на вкладці “До розгляду”. Для погодження або відхилення документів достатньо провести пальцем праворуч або ліворуч. Крім того, доступний фільтр, що дозволяє виділити необхідні рапорти.

Одночасно можна вибрати до 40 рапортів, наприклад, на відпустку, і погодити їх за допомогою Дія.Підпис або SmartID. Важливо зазначити, що масове відхилення рапортів не передбачено, оскільки кожне відхилення має бути обґрунтованим.

“Нас часто питали, чи плануємо ми зробити так, щоб можна було погоджувати рапорти одним махом. Бо підписувати їх по одному і кожен раз проходити підтвердження Дія.Підписом втомлювало командирів” – Катерина Черногоренко

За словами Черногоренко, у міністерстві врахували побажання користувачів і запровадили сервіс мультипідпису, щоб зменшити адміністративне навантаження на військовослужбовців. Для використання нового функціоналу необхідно, щоб застосунок мав версію 2.2.0 або вище.

Рапорти в Армія+ були впроваджені в серпні 2024 року. З урахуванням нових можливостей, їх загальна кількість досягла 36. За цей період було оброблено 570 000 рапортів, з яких 60% отримали схвалення. Найбільш популярними є оздоровчі рапорти (28%), річні відпустки (23%) та зміни місця служби (21%), як зазначили в Міністерстві оборони.