У Грузії суд ухвалив рішення про арешт одного з лідерів опозиційної “Коаліції за зміни” Зураба Гірчі Джапарідзе. Це сталося через його відмову сплатити заставу у справі, пов’язаній з неявкою до парламентської слідчої комісії, яка розслідує діяльність попередньої влади.

Цей вердикт був винесений без присутності адвокатів, які залишили залу суду на знак протесту, а державного захисника суд не призначив. Джапарідзе було заарештовано прямо в залі суду.

Судове засідання проходило на фоні сутичок між поліцією та прихильниками Джапарідзе, які намагалися потрапити до зали, але їм це не вдалося.

Раніше в тій же залі суду був заарештований екс-міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі, який також не з’явився на засідання комісії і відмовився сплатити заставу.

П’ятий президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила думку, що створення парламентської комісії для розслідування діяльності колишньої влади є “прямою атакою на лідерів опозиції”.

14 травня Тбіліський міський суд також ухвалив рішення про арешт Іраклія Окруашвілі, який обіймав посаду міністра оборони у 2004-2006 роках. У 2022 році він вирушив на фронт, щоб воювати на боці України проти Росії.

Окруашвілі звинувачують у невиконанні вимог парламентської тимчасової слідчої комісії, яка викликала його для надання пояснень щодо війни Грузії та Росії 2008 року.