Затримання підозрюваних у підготовці теракту в Ольштині: розслідування ABW

Про це повідомив Twitter-акаунт Яцека Добжинського

У польському місті Ольштин співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали 19-річного юнака, якого підозрюють у підготовці теракту. Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Польщі Яцек Добжинський.

Затриманий є третім підозрюваним у справі, яку розслідує окружна прокуратура Ольштина. Раніше були затримані ще двоє його однолітків, що також викликає занепокоєння у правоохоронців.

Слідство виявило, що підозрювані активно шукали в інтернеті інформацію про вогнепальну зброю, бойові тактики та виготовлення вибухових пристроїв. Вони проходили стрілецькі тренування, а також накопичували піротехнічні матеріали та інструкції для створення саморобних вибухівок.

Особливе занепокоєння в ABW викликає те, що затримані черпали натхнення з дій відомих терористів, таких як Андерс Брейвік, Брентон Таррант і Тімоті Маквей. Вони вивчали їхню ідеологію, методи нападів та помилки, які ті припустилися, що, за словами слідчих, сформувало в них

“вкрай радикальні моральні установки”.

На даний момент усім трьом підозрюваним висунуто обвинувачення за статтями Кримінального кодексу Польщі, які передбачають відповідальність за підготовку теракту. Двоє з них перебувають під вартою, а до третього застосовано інший запобіжний захід.

Крім того, раніше співробітники ABW затримали 28-річного Віктора З., якого підозрюють у співпраці з російською розвідкою.