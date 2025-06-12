Затримання підозрюваних у підготовці теракту в Ольштині: розслідування ABW

Про це повідомив Twitter-акаунт Яцека Добжинського
У польському місті Ольштин співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали 19-річного юнака, якого підозрюють у підготовці теракту. Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Польщі Яцек Добжинський.
Затриманий є третім підозрюваним у справі, яку розслідує окружна прокуратура Ольштина. Раніше були затримані ще двоє його однолітків, що також викликає занепокоєння у правоохоронців.
Слідство виявило, що підозрювані активно шукали в інтернеті інформацію про вогнепальну зброю, бойові тактики та виготовлення вибухових пристроїв. Вони проходили стрілецькі тренування, а також накопичували піротехнічні матеріали та інструкції для створення саморобних вибухівок.
Особливе занепокоєння в ABW викликає те, що затримані черпали натхнення з дій відомих терористів, таких як Андерс Брейвік, Брентон Таррант і Тімоті Маквей. Вони вивчали їхню ідеологію, методи нападів та помилки, які ті припустилися, що, за словами слідчих, сформувало в них
“вкрай радикальні моральні установки”.
На даний момент усім трьом підозрюваним висунуто обвинувачення за статтями Кримінального кодексу Польщі, які передбачають відповідальність за підготовку теракту. Двоє з них перебувають під вартою, а до третього застосовано інший запобіжний захід.
Крім того, раніше співробітники ABW затримали 28-річного Віктора З., якого підозрюють у співпраці з російською розвідкою.
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