Український нападник Артем Довбик увійшов до списку кандидатів на нагороду "Золотий м'яч-2024".

Про це повідомляє France Football, який вручає нагороду.

У минулому сезоні Артем Довбик грав за іспанську “Жирону”, де швидко адаптувався до рівня елітного чемпіонату і став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 24 голи.

Цього літа він залишив іспанську команду і приєднався до італійської “Роми”. За нову команду Довбик відіграв 3 матчі, але поки що не відзначився результативними діями.

Церемонія вручення “Золотого м’яча” відбудеться у Парижі 28 жовтня. Артем Довбик став першим українцем з часів Андрія Шевченка, який боротиметься за цю нагороду.

На вечорі в Парижі також будуть вручені інші відзнаки. Зокрема, Андрій Лунін номінований на звання найкращого голкіпера світу.