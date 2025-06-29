Історія Артема: від еколога до сапера 128 бригади тероборони

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Артем, сапер 128 бригади тероборони “Дике поле”, до початку війни працював екологом в Одеській області. 28 лютого 2022 року він вирішив добровільно приєднатися до Збройних Сил України. Спочатку Артем служив піхотинцем у Сіверськодонецьку, де за 45 днів отримав поранення. Після реабілітації він став сапером і перейшов до дніпровської бригади.

“Мені справді подобається те, чим я зараз займаюся. Також важливу роль відіграє новий колектив, друзі, побратими й родина, яка завжди за спиною. Потрібно якнайкраще і якнайефективніше стримувати ворога, щоб він не зміг просунутися далі, й максимально ускладнити його рух по фронту. Я сам родом з Одеської області. Якщо, не дай боже, фронт прорветься – завтра ворог може бути вже в Одесі. Тому краще стримати його тут. Потрібно знищувати ворога зараз, виснажувати його, щоб він зрештою капітулював”, – Артем

Артем зазначає, що до служби в армії не мав жодного військового досвіду. Спочатку його направили до 115 окремої механізованої бригади, яка 14 квітня зайшла в Сіверськодонецьк для оборони міста. Багато з його побратимів також були добровольцями без військового досвіду. Артем служив помічником гранатометника і отримав подвійне поранення від “Граду”.

Після реабілітації він повернувся до війська, але вже на посаду сапера. Військові зайшли в район Донецького аеропорту, і Артем, не маючи досвіду сапера, швидко навчився мінувати, щоб вижити. Він пояснив, що замінування за “нулем” – це під’їзні дороги, щоб техніка ворога не могла прорватися.

“У нас ті люди, які пішли добровольцями, то спочатку в нас дуже високий патріотизм був. У нас не стояло там ‘вмію, не вмію’. Треба. От і все. Тому що я сам у піхоті був і знав, що робити замінування передніх позицій потрібно, щоб більша виживаність піхоти була. Ми розуміли, чому ми прийшли, що нам робити і один одного прикривали постійно”, – Артем

Згодом, через сімейні обставини, Артем тимчасово перевівся в тил, а на початку листопада 2023 року приєднався до 128 бригади ТрО “Дике поле”. Тут він знайшов гідний колектив і продовжує працювати над знищенням ворога, виготовляючи боєприпаси для різних типів дронів, щоб мінімізувати ризики для саперів.

Після поранення у травні 2022 року Артема направили на лікування до Рівненської області. Там його сестра організувала допомогу хлопцям у палаті, а також познайомила його з дівчиною з Польщі, яка згодом приїхала в Україну і залишилася з ним. Зараз у пари є син, і Артем не шкодує про свій вибір піти на війну.

“І знаєте, мене запитують: ‘Не шкодуєш ти, що пішов на війну?’ Я кажу: ‘Ну, подивись на мого синочка, на мою жінку. Звичайно, не шкодую’. Війна не тільки горе робить, а і щастя. То аж радує, що люди не тільки втрачають, а й знаходять на війні. Звичайно, хотілось, щоб це в мирний час було. Ну, маємо, що маємо”, – Артем

До війни Артем працював екологом, був начальником відділення в національному парку та головним спеціалістом обласної екологічної інспекції. Він пишається тим, що за три роки закрив два Українських товариства мисливців і рибалок та зарибив найбільше озеро України – Ялпуг, дотримуючись усіх норм.

“Звичайно, хочу змін, хочу повернутися, хочу викорінити оці всі корупційні схеми з екології, щоб наші діти, внуки, правнуки ходили, знаєте, по національних парках, на вудочку ловили рибу, яку ми ще зараз бачимо. Не бачили їх по телевізору чи National Geographic. Звичайно, будемо розвивати і далі країну. Але ж поки війна йде, захищаємо, а потім будемо вже приймати рішення”, – Артем

Після завершення війни Артем планує повернутися до роботи еколога і продовжити розвивати країну, а поки що він віддано служить у лавах тероборони, захищаючи рідну землю.