Сьогодні, 3 червня, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.

Зазначається, що він був призначений на цю посаду 12 травня 2022 року.

Ситник відповідав за такі напрями:

координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;

фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

До цього з 2015 року Ситник був головою Національного антикорупційного бюро України. З посади пішов через завершення терміну повноважень.