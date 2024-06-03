Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.
Зазначається, що він був призначений на цю посаду 12 травня 2022 року.
Ситник відповідав за такі напрями:
- координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
- фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
До цього з 2015 року Ситник був головою Національного антикорупційного бюро України. З посади пішов через завершення терміну повноважень.
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