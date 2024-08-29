Печерський районний суд Києва заочно арештував народного депутата Артема Дмитрука, задовольнивши клопотання Генерального прокурора та обравши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.



Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у своєму Telegram.

У рішенні суду зазначено, що відповідну ухвалу та постанову про розшук депутата буде передано до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України. Інформацію про міжнародний розшук буде внесено до баз даних Інтерполу з метою виставлення так званого “червоного оповіщення” та ініціювання затримання підозрюваного за межами України для подальшої екстрадиції.

За даними ЗМІ, Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон 24 серпня. Раніше, у листопаді 2021 року, його виключили з фракції “Слуга народу”. 25 серпня Офіс Генерального прокурора повідомив, що Дмитрука підозрюють у нападах на правоохоронця та військового.

Державна прикордонна служба України заявила про проведення перевірки та співпрацю з ДБР щодо можливого незаконного перетину кордону Дмитруком.

Сергій Євтушок, перший заступник голови Комітету ВР з питань регламенту та депутатської етики, зазначив, що на даний момент немає законних підстав для позбавлення Дмитрука депутатських повноважень, проте це може статися у разі винесення судом обвинувального вироку.