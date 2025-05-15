15 травня, близько 12:50, Херсон зазнав артилерійського обстрілу з боку російських військових. За інформацією Херсонської обласної прокуратури, внаслідок цього нападу загинула 49-річна жінка.

Правоохоронні органи вже розпочали досудове розслідування, кваліфікуючи подію як воєнний злочин, що призвів до загибелі мирної мешканки.

Цього ж дня ОВА повідомила про ще один інцидент: російські війська скинули вибухівку з дрона на велосипедиста в місті Берислав, що також розташоване на Херсонщині.

Ці трагічні події ще раз підкреслюють серйозну загрозу для цивільного населення в регіоні, яке страждає від постійних обстрілів та військових дій.