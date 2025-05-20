Вранці 20 травня російські війська здійснили артилерійський обстріл Корабельного району Херсона. Снаряд влучив у район багатоквартирного будинку, про що повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соціальних мережах.

Внаслідок атаки у житлових будинках вибито вікна, пошкоджено балкони та фасади. На місце події оперативно прибули медики, які надали допомогу двом мешканцям, що опинилися вдома під час обстрілу.

Серед постраждалих – 45-річний чоловік та 68-річна жінка, які отримали вибухові травми та різані рани. Пізніше до лікарні доставили ще одного пораненого – 76-річного чоловіка, який зазнав контузії та уламкових поранень чола і руки. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Також медична допомога знадобилася 88-річній жінці, у якої діагностували вибухову травму, контузію та уламкове поранення голови.

Раніше в обласній військовій адміністрації повідомляли про обстріл російськими військами пасажирського автобуса у Дніпровському районі Херсона, що викликало додаткове занепокоєння серед місцевих жителів.