Артилерійський обстріл лікарні в Херсоні: постраждалі та наслідки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Корабельному районі Херсона триває ліквідація наслідків артилерійського обстрілу, здійсненого російськими військами. Внаслідок атаки постраждали троє медичних працівників та п’ятеро пацієнтів. Лікарня зазнала значних пошкоджень: зруйновані стіни, вікна та двері, а для розчищення завалів залучили спеціальну техніку.

Обстріл стався близько 23:00 1 липня, коли в травматологічному відділенні працював лікар ортопед-травматолог Євген Добровольський. Генеральний директор медзакладу Дмитро Доманський розповів про ситуацію, що склалася.

“Буквально за два метри від нього було влучання. Але він першим почав з-під завалів діставати хворих і надавати їм допомогу.” – Дмитро Доманський

Комунальні служби вже розпочали прибирання розбитого скла на території лікарні, яка зазнала обстрілу 2 липня 2025 року. Усі пацієнти були переведені до інших відділень через значні пошкодження палат.

“Зараз хворі перебувають в офтальмологічному відділенні. Одна жінка – в реанімації, бо її стан важкий. Вона не могла ходити. Ми її діставали з-під завалів. Все було в темряві. Ми відразу почали надавати допомогу, зупиняти кровотечу. Там посічене обличчя і відкритий перелом гомілки.” – Євген Добровольський

Жанна Домбровська, мешканка, що живе поруч із лікарнею, висловила думку, що російська армія цілеспрямовано обстрілювала медичний заклад. За словами Дмитра Доманського, внаслідок артилерійського удару було вибито близько 110 вікон та 10 дверей.

Загалом поранення отримали вісім осіб, з яких троє – працівники лікарні. Генеральний директор зазначив, що це не перший випадок атаки на медичний заклад з боку російських військ.

“Ми нарахували п’ять влучань. Дуже постраждало травматологічне відділення. Було одне пряме влучання по палаті, решта – по території. Також вибиті приблизно 110 вікон, пошкоджені близько 10 дверей. Вчора ми бачили, як героїчно діяли наші співробітники, які працювали на зміні. Приїхали навіть ті, хто був удома, щоб допомогти. Всі були разом.” – Дмитро Доманський

Раніше керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляв, що ввечері 1 липня російська армія завдала артилерійського удару по одному з медичних закладів у Херсоні.