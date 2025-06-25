Артилерійський обстріл Дар'ївки на Херсонщині: поранено трьох жінок

Про цему у Facebook повідомила обласна військова адміністрація

Сьогодні вранці село Дар’ївка на Херсонщині стало мішенню для артилерійського обстрілу з боку російських військ. Внаслідок цього інциденту троє людей отримали поранення, про що повідомила обласна військова адміністрація.

Згідно з інформацією, дві жінки, 41 та 52 років, зазнали серйозних травм від вибуху та уламків. Вони перебували на вулиці під час обстрілу і були терміново доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.

Також постраждала 62-річна жінка, яка отримала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Її стан також вимагав госпіталізації, як зазначили в обласній військовій адміністрації.

Керівник ОВА Віталій Прокудін раніше повідомляв, що за минулу добу внаслідок обстрілів на Херсонщині загинула одна людина, а ще восьмеро отримали поранення. Російські війська використовували артилерію та безпілотники для атак на населені пункти регіону.