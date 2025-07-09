Артилерійський обстріл у Херсоні 9 липня: поранено трьох осіб

Про це у Facebook інформує обласна військова адміністрація

Увечері 9 липня, близько 22:30, Дніпровський район Херсона зазнав артилерійського обстрілу з боку російських військ. Ця атака призвела до поранення трьох осіб.

Згідно з інформацією, наданою обласною військовою адміністрацією, до лікарні були госпіталізовані 87-річна жінка та 85-річний чоловік. Обидва отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Крім того, 52-річна жінка отримала серйозні травми руки, живота та грудної клітки, і також була шпиталізована.

Раніше повідомлялося, що російські військові знову обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, що викликало занепокоєння серед місцевих жителів.