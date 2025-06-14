Артилерійський обстріл на Херсонщині: поранені та загиблі серед мирного населення

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

14 червня російські збройні сили вчинили артилерійський обстріл села Білозерка, розташованого на Херсонщині. Внаслідок цього нападу одна особа отримала поранення.

За інформацією обласної військової адміністрації, постраждала 47-річна жінка, яка зазнала серйозних травм, включаючи вибухову травму та уламкові поранення в області рук, ніг і живота. Її терміново доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Крім того, раніше керівник обласної військової адміністрації Прокудін повідомив про атаку російських військових на село Микільське, де внаслідок дій безпілотника загинув чоловік.