Артилерійський обстріл Куцурубської громади на Миколаївщині: загибель і поранення

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Кім в офіційному повідомленні у Telegram
30 червня вранці російські війська здійснили артилерійський обстріл Куцурубської громади на Миколаївщині. Цей напад призвів до загибелі однієї людини, а ще одна особа отримала поранення. Крім того, внаслідок атаки були пошкоджені кілька будівель.
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про деталі інциденту. Зокрема, село Дмитрівка стало епіцентром обстрілу, де загинув 49-річний чоловік, а 37-річна жінка отримала поранення.
В результаті обстрілу постраждали житлові будинки та місцевий магазин, що викликало занепокоєння серед мешканців громади. Інформацію про наслідки атаки підтвердили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Цей трагічний випадок ще раз підкреслює серйозність ситуації в регіоні та необхідність забезпечення безпеки для місцевих жителів.
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