Артилерійський обстріл передмістя Херсона: поранення та жертви серед мирних

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
1 липня о 11:00 військові Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл передмістя Херсона, зокрема, Антонівки. Внаслідок цього нападу один чоловік отримав поранення. Про це повідомила обласна військова адміністрація через соціальні мережі.
У 86-річного постраждалого виявили вибухову травму, а також уламкові поранення грудної клітини та ноги. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, як зазначено у дописі.
Керівник обласної військової адміністрації Прокудін раніше повідомив, що протягом минулої доби війська РФ атакували 33 населені пункти Херсонщини. Внаслідок цих обстрілів загинули двоє людей, а ще п’ятеро отримали поранення.
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