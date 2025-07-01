Артилерійський обстріл передмістя Херсона: поранення та жертви серед мирних

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

1 липня о 11:00 військові Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл передмістя Херсона, зокрема, Антонівки. Внаслідок цього нападу один чоловік отримав поранення. Про це повідомила обласна військова адміністрація через соціальні мережі.

У 86-річного постраждалого виявили вибухову травму, а також уламкові поранення грудної клітини та ноги. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, як зазначено у дописі.

Керівник обласної військової адміністрації Прокудін раніше повідомив, що протягом минулої доби війська РФ атакували 33 населені пункти Херсонщини. Внаслідок цих обстрілів загинули двоє людей, а ще п’ятеро отримали поранення.