20 травня в Корабельному районі Херсона відбувся черговий артобстріл, внаслідок якого постраждали фасади будинків, розбиті вікна та пошкоджені стіни в квартирах. Напередодні російські війська скинули вибухівку на територію дошкільного закладу в Центральному районі, що викликало занепокоєння серед місцевих жителів, які ділилися своїми свідченнями про ці жахливі події.

Олена Граждан, мешканка Корабельного району, розповіла, що під час обстрілу була на роботі, а вдома дізналася про розбиті вікна. «У квартирі всі вікна розбиті, рама вилетіла – навіть у пральній машинці вилетіло скло», – згадує вона, відчуваючи гіркоту від втрат.

Ксенія Прокопенко, яка намагалася вийти з квартири після вибухів, зіткнулася з проблемою – двері заклинило. Незважаючи на біль у спині, їй вдалося відкрити їх самостійно. Її мати Альона, що була на роботі, почула вибухи і зателефонувала доньці, попередивши про «прильоти» та пошкодження балкону.

Дмитро, один з мешканців, отримав поранення осколком у ногу під час обстрілу. Інший житель, Володимир Білок, зазначив, що це перший випадок, коли снаряди влучили так близько до їхнього будинку, і тепер їм потрібно ремонтувати вікна.

Любов, місцева жителька, розповіла, що під час вибухів була на вулиці з собакою. «Ідемо, потім – бах, бах! Ми одразу заховалися. Це жах, але треба витримати», – поділилася вона своїми переживаннями.

Наталя, яка сиділа на кухні, почула перші вибухи о 8:25 ранку. Її чоловік, що має обмежену мобільність після двох інсультів, постраждав від вибухової хвилі. Жінка ледве встигла відтягнути його у безпечне місце, рятуючи життя.

Після обстрілу квартира Олени стала непридатною для проживання: немає світла, газу та води. Вона розповіла, що прилетіло шість снарядів, а вікна повністю вибиті, залишивши її без даху над головою.

Напередодні, 19 травня о 14:00, російські військові скинули вибухівку з дрона на територію дошкільного закладу у Центральному районі Херсона. Працівниця закладу Наталя Почепа описала, як вони швидко сховалися під час вибуху. Внаслідок атаки було пошкоджено сім вікон та посічені дерева, але, на щастя, поранених не було.

Раніше голова ОВА Прокудін повідомляв, що вранці 20 травня війська РФ обстріляли Корабельний район Херсона з артилерії, і снаряд влучив поруч із багатоквартирним будинком, що викликало нову хвилю страху серед мешканців.