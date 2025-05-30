Затримання Артура Ємельянова: деталі справи та підозри від ДБР

Як повідомляє Facebook Артура Ємельянова

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова після того, як Печерський суд змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Цю інформацію підтвердили джерела в правоохоронних органах.

Згідно з даними, Ємельянов нібито домовився з суддею Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про повернення клопотання щодо продовження арешту, що призвело до ухвалення рішення на його користь.

Однак, незабаром після цього, працівники ДБР знову затримали Ємельянова, але вже в рамках іншого провадження, пов’язаного з “посяганням на економічну безпеку України в інтересах противника”.

Адвокат Ємельянова, Яків Гольдарб, підтвердив факт затримання, зазначивши, що це сталося відповідно до статті 208 КПК – без ухвали суду. За законом, протягом 24 годин йому повинні оголосити підозру. Затримання відбулося безпосередньо біля Печерського суду.

Деталі справи Ємельянова

3 грудня 2024 року співробітники ДБР затримали Ємельянова та повідомили йому про підозру у створенні “бізнесу” на основі судових рішень разом з іншими суддями.

Ємельянова підозрюють у причетності до злочинної організації та отриманні хабарів. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, організатором цього “бізнесу” є також колишній високопосадовець Вищого господарського суду України, який незаконно втручався у розподіл справ, передаючи їх “своїм” суддям, які виконували “побажання замовників” і наразі перебувають у розшуку.

Сам Ємельянов у Facebook повідомив, що 1 грудня 2024 року під час перетину кордону у нього були конфісковані закордонні паспорти, а 2 грудня, на в’їзді до Києва, його затримали співробітники ДБР “для вручення підозри у фейкових, замовних звинуваченнях”.

3 грудня 2024 року Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 січня 2025 року без права на заставу для адвоката та ексзаступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова.

13 січня 2025 року Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід Ємельянова на арешт з можливістю внесення застави у розмірі 80 млн грн.