Участь у засіданні міжнародної «Артилерійської коаліції», яка відбулась у Парижі, взяли представники 22 країн. Вона має посилити спроможності Сил оборони, а також забезпечити Україну новими зразками артилерійського озброєння.

«Під час відкриття міжнародної Коаліції артилерії були присутні представники 22 країн. Учасники Коаліції артилерії – країни, які володіють передовими технологіями виробництва найкращих артилерійських систем, боєприпасів, артилерійської розвідки, безпілотних систем цілевказання, а також систем управління вогнем. Коаліція артилерії має на меті спільними зусиллями підвищити спроможності Сил оборони України, надати нові артилерійські засоби для посилення протидії російській агресії, а також забезпечити ефективне функціонування за призначенням уже наданих зразків артилерійського озброєння», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у рамках «Артилерійської коаліції» створено чотири робочих групи за окремими напрямами діяльності. Коаліцію артилерії (Artillery Coalition) створено в рамках Коаліції спроможностей (Capability coalitions).

За словами заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, який очолював українську делегацію у Парижі, учасники обговорювали не лише нагальні потреби Збройних Сил України у боєприпасах, артилерійських системах, їх модернізації, ремонту, навчання розрахунків, але й питання військово-технічного співробітництва, націлені на довгострокову підтримку артилерійських підрозділів українського війська.

«Нам дуже важливо посилити вогневу міць Сил оборони України за допомогою сучасних артилерійських систем, які можуть надати наші партнери. Отримані раніше від партнерів артилерійські установки продемонстрували високу ефективність у боях із окупантами. Тому Україна також зацікавлена як у закупівлі їх для своїх потреб, так і в розгортанні виробництва окремих зразків на території України», – говорить Гаврилюк.

18 січня у Парижі офіційно започаткували «Артилерійську коаліцію» на підтримку України. Коаліцію очолили Франція та США і вона стане одним з компонентів контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

Довгострокова мета коаліції – повний перехід України від радянської до західної артилерії й досягнення стандартів НАТО у цій сфері. Цілі «артилерійської коаліції» синхронізовані з планами ЄС забезпечити Україну мільйоном снарядів до весни цього року.