Артилерійський обстріл Приморського в Запорізькій області: поранено чоловіка

Сьогодні, 22 травня, армія Російської Федерації знову здійснила артилерійський обстріл прифронтового села Приморське, розташованого в Запорізькій області. Внаслідок цього нападу один чоловік отримав поранення.

Про інцидент повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі о 12:31. За його словами, постраждалим виявився 59-річний чоловік, який на момент атаки перебував на подвір’ї свого будинку. Наразі його госпіталізували у важкому стані, і він отримує всю необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що російські війська неодноразово атакували Приморське за допомогою безпілотників, внаслідок чого троє людей також отримали поранення. Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцеві жителі продовжують страждати від наслідків військових дій.