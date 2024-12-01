Друге за величиною місто в Сирії Алеппо більше не перебуває під контролем режиму Асада вперше від початку конфлікту в країні, який триває понад десять років.

Про це повідомляє Al Arabia.

“Вперше від початку конфлікту місто Алеппо вийшло з-під контролю сирійських урядових сил”, — передає видання слова голови Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абделя Рахмана.

За його словами, «Хаят Тахрір аш-Шам» і союзні з ними опозиційні угруповання контролюють місто Алеппо, за винятком районів, контрольованих курдськими підрозділами. Кілька північних районів Алеппо, переважно населені сирійськими курдами, перебувають під контролем загонів YPG (національної армії Сирійського Курдистану).

Також у Сирійській обсерваторії з прав людини повідомили, що “Хаят Тахрір аш-Шам” і союзні опозиційні підрозділи захопили аеропорт Алеппо та десятки прилеглих міст у суботу.

Нагадаємо, сирійські військові заявили в суботу, що повстанці захопили значну частину міста Алеппо, що змусило армію передислокуватись, а російські та сирійські військові літаки атакували повстанців у передмісті Алеппо.