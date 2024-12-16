Заява у Telegram канцелярії.
Зазначається, що від’їзд Асада з країни не був заздалегідь запланованим. Після захоплення сирійської столиці повстанцями Асад за координації з російською стороною вирушив до Латакії, щоб особисто стежити за бойовими діями.
“Після прибуття на авіабазу Хмеймім того ранку стало ясно, що наші сили повністю відійшли з усіх бойових рубежів, а останні армійські позиції впали. Оскільки покинути базу було неможливо, Москва звернулася до командування бази з проханням організувати негайну евакуацію в Росію ввечері в неділю, 8 грудня”, – йдеться в заяві.
Експрезидент також стверджує, що не планував відставку чи пошук притулку за межами країни. У заяві зазначено, що жодних пропозицій щодо відставки Асад не отримував.
Наразі його канцелярія не уточнює, де саме перебуває експрезидент, але наголошує, що всі подальші дії відбувалися виключно через координацію з Москвою.
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