Канцелярія колишнього сирійського лідера Башара Асада оприлюднила його першу офіційну заяву після того, як він залишив Сирію. У тексті йдеться, що Асад перебував у Дамаску до ранку 8 грудня, а країну покинув лише того ж вечора.

Заява у Telegram канцелярії.

Зазначається, що від’їзд Асада з країни не був заздалегідь запланованим. Після захоплення сирійської столиці повстанцями Асад за координації з російською стороною вирушив до Латакії, щоб особисто стежити за бойовими діями.

“Після прибуття на авіабазу Хмеймім того ранку стало ясно, що наші сили повністю відійшли з усіх бойових рубежів, а останні армійські позиції впали. Оскільки покинути базу було неможливо, Москва звернулася до командування бази з проханням організувати негайну евакуацію в Росію ввечері в неділю, 8 грудня”, – йдеться в заяві.

Експрезидент також стверджує, що не планував відставку чи пошук притулку за межами країни. У заяві зазначено, що жодних пропозицій щодо відставки Асад не отримував.

Наразі його канцелярія не уточнює, де саме перебуває експрезидент, але наголошує, що всі подальші дії відбувалися виключно через координацію з Москвою.