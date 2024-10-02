Асоціація родин захисників "Азовсталі" висловила глибоке занепокоєння з приводу чуток про можливе зняття з посади начальника ГУР МО, генерал-лейтенанта Кирила Буданова, який очолює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Про це асоціація повідомила на офіційній сторінці в Instagram.

Зазначається, що такі зміни можуть негативно вплинути на складний процес обмінів військовополоненими. Вони підкреслили, що під керівництвом Буданова було досягнуто значних успіхів у наданні допомоги полоненим під час оборони Маріуполя. Зокрема, у 2022 році він брав участь в організації повітряної операції ГУР МО, завдяки якій до оточених підрозділів у Маріуполі були доставлені значні обсяги медикаментів, боєкомплектів та особового складу для підкріплення.

Ба більше, потім Буданов протягом понад двох років підтримував постійний звʼязок з родинами полонених Маріупольського гарнізону.

“Як представники родин, друзів, та всіх небайдужих до долі полонених героїв гарнізону “Маріуполь”, спостерігаючи за численними спекуляціями у ЗМІ, ми занепокоєні можливою заміною голови Координаційного штабу, під керівництвом якого були впроваджені позитивні зміни в роботі КШ та комунікації з родинами полонених”, — наголосили в асоціації.

Асоціація закликала державне керівництво забезпечити стабільність у питаннях, що стосуються обмінів військовополоненими, та уникнути хаосу, який може виникнути через можливі зміни у керівництві.

“Завершити справу повернення додому бійців, які захищали Маріуполь та “Азовсталь”, належить тим, хто її розпочав”, — кажуть в асоціації.