Про це асоціація повідомила на офіційній сторінці в Instagram.
Зазначається, що такі зміни можуть негативно вплинути на складний процес обмінів військовополоненими. Вони підкреслили, що під керівництвом Буданова було досягнуто значних успіхів у наданні допомоги полоненим під час оборони Маріуполя. Зокрема, у 2022 році він брав участь в організації повітряної операції ГУР МО, завдяки якій до оточених підрозділів у Маріуполі були доставлені значні обсяги медикаментів, боєкомплектів та особового складу для підкріплення.
Ба більше, потім Буданов протягом понад двох років підтримував постійний звʼязок з родинами полонених Маріупольського гарнізону.
“Як представники родин, друзів, та всіх небайдужих до долі полонених героїв гарнізону “Маріуполь”, спостерігаючи за численними спекуляціями у ЗМІ, ми занепокоєні можливою заміною голови Координаційного штабу, під керівництвом якого були впроваджені позитивні зміни в роботі КШ та комунікації з родинами полонених”, — наголосили в асоціації.
Асоціація закликала державне керівництво забезпечити стабільність у питаннях, що стосуються обмінів військовополоненими, та уникнути хаосу, який може виникнути через можливі зміни у керівництві.
“Завершити справу повернення додому бійців, які захищали Маріуполь та “Азовсталь”, належить тим, хто її розпочав”, — кажуть в асоціації.
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