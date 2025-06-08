Замах на сенатора Мігеля Урібе в Колумбії: стан критичний

Про це телеканал CNN

У Боготі, столиці Колумбії, стався замах на сенатора Мігеля Урібе, який має намір балотуватися на президентських виборах у 2026 році. Наразі політик перебуває у критичному стані, про що повідомляє телеканал CNN.

39-річний Урібе представляє найбільшу опозиційну правоцентристську партію країни Centro Democrático. За інформацією Генеральної прокуратури, 7 червня, в обідню пору, на нього було здійснено два постріли в районі Фонтібон. Політична сила, до якої належить Урібе, підтвердила, що він отримав поранення у спину під час передвиборчого заходу. Правоохоронці затримали 15-річного підлітка, який, за підозрою, скоїв замах, і у нього був пістолет Glock.

Генеральна прокурорка Колумбії Лус Адріана Камарго підтвердила, що стан політика є критичним.

“Політик знаходиться у критичному стані.” – Лус Адріана Камарго

Президент Колумбії Густаво Петро засудив напад у своїй заяві, оприлюдненій у суботу ввечері, і пообіцяв знайти винних, зазначивши, що до цього могли бути причетні інші злочинці.

“Політика має бути вільною від насильства.” – Густаво Петро

Президент також висловив сподівання на те, що сенатор виживе.

Колумбійське Міністерство закордонних справ назвало замах “прямим нападом на демократію, повагу до відмінностей та вільне здійснення політики в нашій країні” і закликало до повного розслідування цього інциденту.

Відомо, що Урібе походить з відомої політичної родини в Колумбії. Він є онуком Хуліо Сесара Турбая Аяли, який обіймав посаду президента з 1978 по 1982 рік і помер у 2005 році. Його матір, журналістка Діана Турбай, була викрадена наркоторговцями з картелю Пабло Ескобара і загинула під час рятувальної операції в 1991 році. Бабуся Урібе, Нідія Кінтеро де Балкасар, є засновницею організації “Солідарність за Колумбію”.

Політична кар’єра Урібе розпочалася на місцевому рівні в столиці, а у 2022 році він був обраний до Сенату країни.