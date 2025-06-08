Замах на сенатора Мігеля Урібе в Колумбії: стан критичний

Про це телеканал CNN
У Боготі, столиці Колумбії, стався замах на сенатора Мігеля Урібе, який має намір балотуватися на президентських виборах у 2026 році. Наразі політик перебуває у критичному стані, про що повідомляє телеканал CNN.
39-річний Урібе представляє найбільшу опозиційну правоцентристську партію країни Centro Democrático. За інформацією Генеральної прокуратури, 7 червня, в обідню пору, на нього було здійснено два постріли в районі Фонтібон. Політична сила, до якої належить Урібе, підтвердила, що він отримав поранення у спину під час передвиборчого заходу. Правоохоронці затримали 15-річного підлітка, який, за підозрою, скоїв замах, і у нього був пістолет Glock.
Генеральна прокурорка Колумбії Лус Адріана Камарго підтвердила, що стан політика є критичним.
“Політик знаходиться у критичному стані.”
Президент Колумбії Густаво Петро засудив напад у своїй заяві, оприлюдненій у суботу ввечері, і пообіцяв знайти винних, зазначивши, що до цього могли бути причетні інші злочинці.
“Політика має бути вільною від насильства.”
Президент також висловив сподівання на те, що сенатор виживе.
Колумбійське Міністерство закордонних справ назвало замах “прямим нападом на демократію, повагу до відмінностей та вільне здійснення політики в нашій країні” і закликало до повного розслідування цього інциденту.
Відомо, що Урібе походить з відомої політичної родини в Колумбії. Він є онуком Хуліо Сесара Турбая Аяли, який обіймав посаду президента з 1978 по 1982 рік і помер у 2005 році. Його матір, журналістка Діана Турбай, була викрадена наркоторговцями з картелю Пабло Ескобара і загинула під час рятувальної операції в 1991 році. Бабуся Урібе, Нідія Кінтеро де Балкасар, є засновницею організації “Солідарність за Колумбію”.
Політична кар’єра Урібе розпочалася на місцевому рівні в столиці, а у 2022 році він був обраний до Сенату країни.
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