СБУ та Польща зірвали замах на Зеленського в Жешуві

Як повідомив голова СБУ Василь Малюк у Telegram-каналі Служби безпеки України

На президента України Володимира Зеленського було заплановано кілька замахів, один з яких мав відбутися в польському місті Жешув. Завдяки зусиллям Служби безпеки України та Агентства власної безпеки Польщі, цей замах було успішно зірвано. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

“Торік був затриманий полковник УДО, очільник Департаменту управління держохорони. Це ті, хто мають охороняти топів в цій країні і це є їхній функціонал. Разом з тим, вони готували замах на президента Зеленського.” – Василь Малюк

За словами Малюка, зловмисники шукали виконавців і планували реалізувати свій задум під час переміщення Зеленського на території Офісу президента України.

“Разом з ним був затриманий інший полковник. Працювали вони на ФСБ РФ, а саме на 5-ту службу. На той час її очолював генерал-лейтенант Бєсєда. Після цього провалу його Путін зняв, він залишився радником в системі ФСБ. З нашого боку це була дуже складна робота. Ми займались нею майже два роки, по суті з початку війни. Здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу.” – Василь Малюк

Голова СБУ також підкреслив, що окрім замаху на президента, агенти РФ збирали інформацію та планували напади на керівника ГУР Кирила Буданова і на самого Малюка.

Малюк згадав про замах, який планувався в Польщі, але завдяки спільним зусиллям СБУ та польських колег, його вдалося зупинити.

“Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Цю “консерву” – активізували. Завдання було: фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося декілька варіантів. Один з них – FPV-дрон, інший – снайперський комплекс. Це все було реалізовано. Але ми його затримали. Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота.” – Василь Малюк

12 лютого Зеленський в інтерв’ю The Guardian зазначив, що під час замахів на нього на початку повномасштабного вторгнення РФ загинули люди.