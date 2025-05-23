Вбивство Андрія Портнова в Іспанії: обставини та розслідування 2025

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела.

Андрій Портнов, колишній заступник голови адміністрації Віктора Януковича, відвідав Україну всього за кілька днів до свого вбивства в Іспанії. За інформацією, отриманою з надійних джерел, він зустрічався з високопосадовцями, які відповідають за діяльність правоохоронних органів, 17-18 травня 2025 року.

Вбивство Портнова сталося вранці 21 травня 2025 року біля школи в Мадриді, де він отримав п’ять вогнепальних поранень під час посадки в автомобіль. Поліція вважає, що нападників було кілька, проте жодна дитина зі школи, де навчалися діти Портнова, не постраждала.

Основним мотивом вбивства, за версією іспанської поліції, є зведення рахунків, тоді як політична діяльність Портнова також може бути причиною. Суддя, що веде розслідування, оголосила справу таємною.

Після втечі Януковича Портнов залишив Україну і більше п’яти років провів за кордоном. Офіційно він повернувся в Україну 19 травня 2019 року, хоча в січні 2020 року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, що він нібито проживав в Україні протягом попередніх п’яти років.

Раніше Портнов потрапив до санкційного списку Європейського Союзу, запровадженого в березні 2014 року проти українських високопосадовців за порушення прав людини та корупцію. Однак у 2015 році його виключили з цього списку.

З грудня 2021 року Портнов також підпадає під санкції США за “актом Магнітського”, який стосується осіб, причетних до порушень прав людини та корупційних дій. Міністерство фінансів США зазначило, що станом на 2019 рік Портнов “вживав заходів для контролю над українськими судами, змінював законодавство, призначав своїх людей на високі судові посади та “придбавав” судові рішення.”