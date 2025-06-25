Вбивство Дем’яна Ганула в Одесі: замахи, спецслужби та суд

Як повідомляє пресреліз поліції Одеської області

У березні 2025 року в Одесі стався трагічний інцидент: лідера націоналістичної організації “Вуличний фронт” Дем’яна Ганула було застрелено. За інформацією правоохоронців, це вбивство сталося з другої спроби, оскільки перший замах планувався ще восени 2024 року. Слідство вважає, що львів’янин Микола Майоренко прибув до Одеси з метою організації замаху на Ганула та підприємця Геннадія Бейбутяна.

Перший кілер, якого найняли для виконання цього завдання, виявився співробітником правоохоронних органів, що призвело до затримання Майоренка. Наразі триває судовий процес над ним.

19 жовтня 2024 року поліція Одеської області повідомила про вбивство Геннадія Бейбутяна, який був власником кількох компаній і головою громадського формування “Підрозділ сприяння правоохоронним органам”. Проте через три дні СБУ оголосила, що це вбивство було інсценовано для викриття організаторів злочину, пов’язаних із російськими спецслужбами.

Згідно з даними СБУ, російські спецслужби замовили ліквідацію Бейбутяна з метою дестабілізації ситуації в регіоні. Для цього вони залучили Майоренка, який шукав кілера за 80 тисяч доларів. Спецслужба організувала операцію з підставним виконавцем, який імітував вбивство та передавав докази замовнику.

Миколу Майоренка затримали та висунули йому обвинувачення в організації замаху на умисне вбивство. Він має зв’язки з російськими олігархічними кланами і раніше фігурував у телеграм-каналі Іллі Киви, який підтримував агресію Росії проти України.

Після вбивства Бейбутяна російські спецслужби, за версією СБУ, планували замовити вбивства інших проукраїнських активістів, зокрема Дем’яна Ганула. Ганул був відомим блогером і громадським діячем, який активно виступав проти незаконної забудови, радянських пам’ятників та підтримував українську мову в Одесі.

У квітні 2024 року Басманний суд Москви заочно заарештував Ганула за обвинуваченням у пошкодженні військових поховань. Він публічно заявляв про погрози на своє життя та просив державну охорону, але отримав лише негласний супровід від СБУ.

14 березня 2025 року Ганула застрелили на проспекті Українських героїв. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві – 46-річного військового Сергія Шалаєва, командира механізованого взводу 28-ї бригади. За свідченнями, він міг вважати, що виконує завдання СБУ.

Родичка Шалаєва розповіла, що організатори вийшли на нього через неї, використовуючи методи залякування та вербування, імовірно, від імені СБУ. Слідство поки що не встановило всіх організаторів і замовників замахів та вбивства.

1 травня 2025 року стався ще один замах – на волонтера і блогера Сергія Стерненка. Нападницю затримали, а її адвокат заявив, що її завербували за схожою схемою, як і підозрюваного у вбивстві Ганула, ймовірно, російські спецслужби видавали себе за співробітників СБУ.

19 червня 2025 року у Приморському суді Одеси розпочався розгляд справи проти Миколи Майоренка. За версією слідства, він отримав замовлення на вбивство Ганула у вересні 2024 року, приїхав до Одеси, збирав інформацію про активіста та шукав кілера. Майоренко домовився з особою під псевдонімом “Віктор Прокопенко”, який співпрацював зі слідством.

Прокопенко повідомив правоохоронцям про підготовку злочину, а 19 жовтня 2024 року СБУ та поліція інсценували вбивство Бейбутяна. Після цього Майоренка затримали в ресторані, де у нього знайшли гранату Ф1 та підроблений паспорт.

На суді Майоренко поводився спокійно, визнає обвинувачення, але не визнає провину. Він має подвійне громадянство – українське та ізраїльське, п’ятеро дітей, четверо з яких неповнолітні.

Вдова Дем’яна Ганула, Жанна Вознюк, вважає Майоренка винним і планує просити для нього максимальне покарання. Обвинувачення передбачають від 10 років до пожиттєвого ув’язнення.