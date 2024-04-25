Найбільше обговорень у проєкті США про допомогу Україні викликала інформація про те, що цей пакет допомоги буде містити далекобійні ракети Atacms, про надання яких Київ просив вже тривалий час.

Одразу після того, як президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні, загальним розміром 60 мільярдів доларів, було оголошено про перший пакет допомоги в 1 млрд доларів.

За інформацією ЗМІ до нього увійшли: бронетехніка, боєприпаси для ПЗРК Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів та протитанкові ракети для TOW і Javelin.

Втім, найбільше обговорень викликала інформація про те, що цей пакет допомоги буде містити далекобійні ракети Atacms, про надання яких Київ просив вже тривалий час.

Україна раніше вже отримувала ракети Atacms, однак варіант, який був переданий восени 2023 року, мав майже вдвічі меншу дальність – 165 км. Тоді як довгоочікувані далекобійні ракети з нового пакету допомоги здатні бити на відстань до 300 км, а отже – це перший прецедент передачі Америкою зброї такого радіусу дії.

Для здійснення пусків цих ракет використовуються установки M270 MLRS або HIMARS, обидві є в розпорядженні Сил оборони України.

M270 MLRS – реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП M2 Bradley, яка призначена для ураження закритих вогневих позицій за будь-яких погодних умов, позицій артилерії та засобів протиповітряної оборони противника, а також вантажних автомобілів і бронетранспортерів.

HIMARS, в свою чергу, призначений для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО, складів із боєприпасами і навіть для знищення скупчень живої сили противника, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Варто зазначити, що Atacms може працювати в будь-яких погодних умовах і в будь-який час доби. Крім того, дану ракету досить складно перехопити системами протиповітряної оборони через високу швидкість та круту траєкторію її польоту, що коригує напрямок.

Напередодні у виданні The New York Times заявляли, що США вже передали Україні першу партію цього типу далекобійних ракет кількістю понад 100 одиниць.

Згодом, під час брифінгу в Білому домі, інформацію видання підтвердив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

«Рішення щодо Atacms було ухвалене після того, як Росія застосувала балістичні ракети з Північної Кореї проти України та почала масовані обстріли цивільної інфраструктури», – повідомив Салліван.

За словами радника, президент США Джо Байден доручив «передати Україні значну кількість ракет Atacms для використання в межах суверенної української території» ще в лютому цього року.

«Ці поставки почались у березні в межах пакета PDA, який президент схвалив 12 березня, і ці ракети прибули в Україну», – пояснив Салліван.

Головною причиною ненадання Україні ракет Atacms раніше він назвав «занепокоєння щодо власної бойової готовності», але їх подолали за рахунок замовлення значної партії цих ракет у виробника.

«І, як наслідок, ми можемо продовжувати поставки із одночасним збереженням бойової готовності американських сил», – стверджує він.

Крім того, Салліван пообіцяв, що США і надалі продовжать постачати Україні ракети Atacms, проте назвати конкретні обсяги їх поставок відмовився.

Слідом за Білим домом факт предачі Україні далекобійного озброєння підтвердив заступник речника Держдепу США Ведант Пател.

Він наголосив, що США не оголошували про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS на прохання української сторони.

За словами представника Держдепу дані ракети увійшли до пакета військової допомоги, про який США оголосили 12 березня, а прибули в Україну вже цього місяця.

«Ми не оголошували про це на початку, щоб зберегти оперативну безпеку України на їхнє прохання», – пояснив Пател.

Він додав, що Україна може сама розповісти про застосування ракет і про те, «як вони можуть або не можуть бути задіяні».

Отримання Україною ракет Atacms підтвердила й посол США в Україні Бріджит Брінк.

Про це вона написала на своїй сторінці у мережі Х.

«Цього місяця Сполучені Штати надали Україні ракети дальнього радіуса дії за дорученням президента Джо Байдена», – наголосила Брінк.

Як відзначила посол, це ще один сигнал, що американська відданість справі захисту України є непохитною.

«Будь-яка ракета гарна не тільки далекобійністю, але й масовістю. Тому, відповідно, й у випадку з Atacms питання стоїть не скільки в тому, куди вони можуть бити, стільки у тому, що їх треба якомога більше. Скажімо, у американців зараз приблизно 1000 цих ракет, і от нам треба їх всі, а всі звісно ж, нам ніхто не віддасть», – в коментарі нашому виданню пояснює військовий експерт Defense Express Іван Киричевський та додає, що відносно недостатню кількість ракет, як на наші потреби, яку ми отримали, можливо вдасться компенсувати їх більш гнучким використанням в оперативному плані.

Відповідаючи на питання чи вдасться за допомогою далекобійних ракет Atacms зруйнувати кримський міст Іван Киричевський говорить, що міст зараз не є пріоритетною ціллю, так як станом на сьогодні росіяни не використовують його саме для військової логістики.

«На те вона й оперативно-тактична ракета, бо призначена для ураження всього, що може потрапити під зону її дії. Прифронтові аеродроми, командні пункти, залізничні вузли на тимчасово окупованих територіях – всі вони так і просять Atacms. Стільки різноманітних і прекрасних варіантів, як застосувати ті ракети, які у нас є, що там в принципі кримський міст не стоїть в пріоритеті – є набагато важливіші цілі», – резюмує він.

Разом з тим, за даними журналістів видання Reuters, яке посилається на високопоставленого американського чиновника, ракети Atacms не тільки були досталені в Україну, а й навіть вже використовували проти російських цілей.

Так, вранці 17 квітня українські військові завдали удару даними ракетами по аеродрому окупаційних військ в Криму, який знаходився приблизно за 165 км від лінії фронту.

Джерело зазначило, що адміністрація Байдена не планувала постачати Україні ракети з дальністю до 300 км. Однак використання Росією балістичних ракет великої дальності з Північної Кореї та атаки окупантів на енергетичну інфраструктуру змінили позицію США.

«Ми попереджали Росію про ці речі. Але вони поновили удари», – розповів чиновник, та додав, що президент Байден особисто наказав залишити постачання далекобійних Atacms у таємниці, щоб зберегти оперативну безпеку та елемент несподіванки для України.

Другим об’єктом, проти якого ЗСУ могли використати ракети Atacms, на думку Західних аналітиків, ймовірно, була російська система ППО С-300 під тимчасово окупованим Бердянськом Запорізької області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW зазначили, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 23 квітня, видно, як українські війська завдають ударів по кількох радарах російської системи ППО С-300 на південний захід від окупованої Волновахи і на північний схід від Бердянська.

Втім, в ЗСУ станом на сьогодні, офіційно не підтвердили жоден з нанесених ударів.

Також, у звіті йдеться про те, що надходження ракет Atacms у достатній кількості дозволить українським військам послабити російську логістику та загрожувати російським аеродромам у глибокому тилу.

Крім того, поява ракет великої дальності може становити значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і змусити російське командування обирати між укріпленням наявних складів і подальшим розосередженням складів по всій окупованій Україні.

Аналітики зазначають, що удари по російських об’єктах логістики або російській авіації в глибокому тилу, ймовірно, матимуть оперативне значення, але тільки якщо українські сили успішно скоординують їх з наземними операціями, щоб використати ослаблені російські можливості в результаті ударів.

Ймовірні варіанти застосування Збройними Силами України ракет Atacms розглянув й командувач збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін.

В інтерв’ю Finansisl Times він розповів, що на його думку таким чином Україна посилить удари по російських стратегічних об’єктах у глибокому тилу.

Радакін визнав, що Україна зіткнулася з важкою боротьбою проти активного російського наступу та зазначив, що оборона сьогодні перебуває під впливом песимістичних настроїв.

Також, він підкреслив, що така похмура «картина» війни не враховує довгострокові тенденції, які направлені в більшій мірі на користь Києва. Серед них, останні пакети військової допомоги від США та Європи, все більш успішні удари України з великої відстані, а також «повна неспроможність РФ перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море».

«Небезпека будь-якої моментальної оцінки загальної картини полягає в тому, що вона ігнорує те, де ми знаходимося зараз, і те, де ми будемо в наступні пару років», – заявив Радакін, додавши, що люди повинні припинити «задобрювати Росію» і вважати, що вона «якимось чином має значні переваги».

Тим не менш, видання Politiсо з посиланням на три джерела, які побажали залишитися анонімними, стверджує, що в адміністрації президента США Джо Байдена існують сумніви щодо того, чи може додаткова кількість зброї, наданої США, призвести до перемоги України над Росією, чи цього достатньо лише для того, щоб тимчасово відбити вторгнення.

«Найближча мета – зупинити українські втрати та допомогти Україні відновити оберти та переломити хід на полі бою. Після цього мета – допомогти Україні почати повертати свою територію. Чи матимуть вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія, що так і буде. Військові операції набагато складніші», – говорить один із чиновників.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у вівторок натякнув, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги , тому США будуть вести переговори, щоб допомогти його напрацювати.

«Ми зможемо обговорити з українцями те, якою є їхня довгострокова стратегія відсічі російської агресії, а потім адаптувати майбутні пакети для задоволення цих потреб», – розповів він.

Особливо важливо працювати у даному напрямку на фоні заяв міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який стверджує, що зараз Росія виробляє зброю у кількостях, вищих за її потреби на війні, тому сьогодні військово-промисловий комплекс ворога вже працює на заповнення складів.

«Тепер ви можете бути наївними і сказати, що Путін робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани», – заявив Пісторіус.

Втім, варто зазначити, що не дивлячись на нові, ймовірні загрози та застереження канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що має намір дотримуватися своєї відмови постачати крилаті ракети Taurus в Україну, навіть попри передачу Конгресом США далекобійних ракет.

«Де-факто, хід війни може змінити лише кратне поповнення Сил оборони України особовим складом, адже саме люди – рушійна сила у виконанні завдань за призначенням під час звільнення українських територій та повернення їх під контроль держави України, а питання забезпеченості їх зброєю, боєприпасами і технікою вже вирішене буквально вчора, про що свідчить перший і далеко не останній великий пакет оборонної допомоги від США, який станом на зараз уже в дорозі» – в коментарі нашому виданню розповідає консультант комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ілля Грязнов.

«Саме модифікація MGM-168A твердопаливної тактичної балістичної ракети ATACMS (армійського тактичного ракетного комплексу) має усі шанси надати нам перевагу оперативного рівня над РФ, адже тепер, завдяки Силам цивільного спротиву на ТОТ і скоординованим діям ГУР та СБУ, ми зможемо кратно збільшити вогневе ураження залізничних станцій, місць завантаження/розвантаження боєприпасів/ОВТ, пунктів дислокації підрозділів ЗС РФ, окупованих аеродромів тактичної і армійської авіації, що однозначно дуже негативно вплине на якість та швидкість оперативно-тактичних операцій ЗС РФ», – пояснює Грязнов.

На сам кінець він додає, що результат таких вагомих рішень ключових урядових інституції США, ЄС та країн-союзників України ми отримали, через те, що вони зрозуміли зростаючу загрозу РФ для світу в цілому, про що і свідчить надана Україні допомога та сьогоднішня заява міністра оборони ФРН.